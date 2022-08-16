Школьники из Москвы поднялись на Эльбрус и побывали на Горном Алтае

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16 августа 2022, 16:54

Фото: mos.ru

Две туристские группы столичных школьников под руководством педагогов Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма совершили этим летом пешие походы четвертой категории сложности, сообщает газета «Мой район».

Педагоги дополнительного образования Максим Барабанов и Дмитрий Ковальков возглавили группу клуба «Детская академия русской культуры» в походе по Горному Алтаю, преодолев перевалы категории трудности 2А. Большая часть маршрута протяженностью около 190 километров пролегала по Катунскому хребту, где редко бывают спортивные группы.

По Центральному Кавказу от Осетии до Эльбруса прошла группа клуба «Солнечный берег» вместе с педагогами дополнительного образования Маратом Измайловым и Сергеем Карпушиным. Они поднялись на вершину самой высокой горы в России, преодолев перевалы категории трудности 2А.

Обе группы готовились к походам по несколько лет.

В Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма реализуется более 200 образовательных программ, посвященных туризму, географии, историко-культурному краеведению, экологии, биологии, геологии, палеонтологии и химии. Каждый год здесь проходят обучение около шести тысяч ребят. Записаться на занятия можно на сайте московской мэрии.