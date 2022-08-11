В Москве каждый восьмой выпускник отмечен медалью «За особые успехи в обучении»

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11 августа 2022, 19:57

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В этом году каждый восьмой выпускник школы в столице награжден московской медалью «За особые успехи в обучении». Медалистам начисляется до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз, сообщает «Мой район».

Награда вручается победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, ребятам, набравшим максимальное количество баллов по одному предмету на ЕГЭ, а также круглым отличникам, которые получили 220 и более баллов по трем предметам на ЕГЭ.

Ребятам с ограниченными возможностями здоровья для получения медали необходимо иметь пятерки по всем предметам и 146 баллов на экзаменах по русскому языку и профильной математике, либо все пятерки и 73 и более балла по русскому и языку и не менее пяти – по базовой математике.

Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева подчеркнула, что выполнить требования для получения медали достаточно сложно, но количество медалистов не снижается.

«Это результат современных и комплексных подходов, которые применяют в образовательном процессе столичные школы. Они способствуют тому, что ученики по-настоящему увлечены обучением и показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах. В наступающем учебном году мы готовим ряд нововведений, которые позволят качественно улучшить процесс обучения в школах для детей, их родителей и педагогов», – рассказала она.

Наибольшее количество медалистов в этом году подготовила школа Центра педагогического мастерства – 249 выпускников. Следом идут школа № 1580 (89 человек) и школа № 1253 (63 человека). Список рекомендованных к награде выпускников формирует Городская медальная комиссия.