Московские школьники приняли участие в корпоративном чемпионате «Ростеха»

Аргументы Недели → Образование 13+

5 августа 2022, 18:52

Фото: vaalaa / Shutterstock.com

Ученики московских школ и студенты столичных колледжей в возрасте от 12 до 16 лет впервые приняли участие в корпоративном чемпионате госкорпорации «Ростех» «Время первых». Соревнования для юниоров проходили по 10 компетенциям. Об этом сообщает газета «Мой район».

Под руководством сотрудников «Ростеха», выступавших наставниками, ребята научились программировать видеоигры и освоили работу на 3D-принтере. Кроме того, они своими силами разработали и протестировали беспилотный летальный аппарат, а также методом вакуумной инфузии на VR-тренажере создали изделие из карбона.

«Сотрудничество с корпорациями способствует профессиональной адаптации учеников предпрофессиональных классов и студентов колледжей. Мы готовы к запросам отрасли, а подобные совместные мероприятия позволяют сверить наше понимание того, что от сферы образования ожидает рынок труда» – рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской.

Заместитель генерального директора «Ростеха» Дмитрий Леликов добавил, что с помощью чемпионата «Время первых» госкорпорация подчеркивает важность рабочих профессии. По его словам, приглашение школьников и студентов к участию в соревнованиях дает возможность талантливой молодежи увидеть в деле состоявшихся профессионалов и познакомиться с тонкостями ремесла.

В рамках программы предпрофессионального образования в Москве работают медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические, предпринимательские, медиа- и ИТ-классы. Столичные колледжи тесно сотрудничают с ведущими предприятиями столицы.