На Международной физической олимпиаде школьники из Москвы взяли два «золота»

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22 июля 2022, 13:46

Фото: istockphoto.com

Выпускник столичного лицея «Вторая школа» Илья Гладышев и выпускник школы Центра педагогического мастерства Даниил Рынкевич завоевали золотые медали на Международной физической олимпиаде. Всего российская команда под руководством проректора по учебной работе Московского физико-технического института Артема Воронова взяла пять наград высшей пробы.

В Олимпиаде, которая проводилась дистанционно, принимали участие школьники из 75 стран. Соревнования включало теоретический и экспериментальный этап, который в этом году смоделировали на компьютерах, а не в лабораториях.

Международная физическая олимпиада проводится с 1967 года для популяризации физики среди молодежи и расширения круга общениям молодых физиков. В каждую сборную входят не более пяти человек, показавших лучший результат на национальных соревнованиях. В России это Всероссийская олимпиада по физике, квалификационные сборы и Азиатская физическая олимпиада.