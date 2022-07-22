Сладкие уроки провели в Приморье для юных жителей края

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22 июля 2022, 05:27

Фото — социально-реабилитационные центры Приморского края

Кулинарные мастерские для проведения профориентационной работы создали в Приморье на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. В рамках реализации краевой государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы, в поварских классах ребята знакомятся с тайнами приготовления различных блюд, сообщают в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

А к Международному дня торта в кулинарных мастерских юные приморцы учились готовить сласти. Свой первый торт приготовили воспитанники Находкинского социально-реабилитационного центра «Альбатрос». А в Лесозаводском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Жемчужинка» ребята решили попробовать свои силы в искусстве кондитера, начав с малых форм – авторских кексов или капкейков. «Колдуя» над этими небольшими пирожными, они учились пользоваться кондитерскими инструментами, а также узнавали интересные рецепты. Воспитанники Артёмовского социально-реабилитационном центра и их наставники организовали «День сладкоежки».

В краевом министерстве труда и соцполитики отмечают, что в профориентационных мастерских юные приморцы обучаются по отдельно разработанным образовательным программам, они изучают швейное, кулинарное искусство и парикмахерское искусство, гончарное и издательское дело.

На занятиях подростки получают знания об организации производства, об основных профессиях, а также информацию о профильных учебных заведениях края, уточнили специалисты.