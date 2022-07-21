Историю будут изучать по новым стандартам

Аргументы Недели → Образование 13+

21 июля 2022, 09:36

В скором будущем историю в вузах будут изучать по новым учебным программам. С этой целью при Министерстве образования и науки РФ была создана новая структура – Экспертный совет по развитию исторического образования. Её основной функций станет популяризация исторических знаний и борьба с попытками фальсификации фактов.



На данный момент Институт российской истории при РАН готовит своеобразный стандарт для преподавания студентам базового набора исторических фактов, событий, процессов, а также их толкования. Авторы вузовского стандарта отмечают, что, в том числе планируется увеличить количество академических часов преподавания истории. Некоторые вопросы на усмотрение учебных заведений могут быть вынесены для самостоятельной проработки студентами. Концепцию обещают подготовить до конца лета. Следующей стадией станет её обсуждение на общественном и профессиональном уровне.



Интересно, что примерно 9 лет назад аналогичный стандарт был приготовлен для школ. Причём, подавляющее большинство населения судя, по социологическим опросам, не знало об этом.