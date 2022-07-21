Историю будут изучать по новым стандартам

В скором будущем историю в вузах будут изучать по новым учебным программам. С этой целью при Министерстве образования и науки РФ была создана новая структура – Экспертный совет по развитию исторического образования. Её основной функций станет популяризация исторических знаний и борьба с попытками фальсификации фактов.
На данный момент Институт российской истории при РАН готовит своеобразный стандарт для преподавания студентам базового набора исторических фактов, событий, процессов, а также их толкования. Авторы вузовского стандарта отмечают, что, в том числе планируется увеличить количество академических часов преподавания истории. Некоторые вопросы на усмотрение учебных заведений могут быть вынесены для самостоятельной проработки студентами. Концепцию обещают подготовить до конца лета. Следующей стадией станет её обсуждение на общественном и профессиональном уровне.
Интересно, что примерно 9 лет назад аналогичный стандарт был приготовлен для школ. Причём, подавляющее большинство населения судя, по социологическим опросам, не знало об этом.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Медведев назвал 11 «грехов» России: от роста цен на бензин во всем мире до исчезновения динозавров
Захарова, комментируя тезис Белого дома об изоляции России, обвинила Вашингтон в отсутствии логики
Песков не согласился с заявлением Белого дома о том, что визит Путина в Иран говорит о «градусе изоляции» России
- #ЗАУГЛОМ Как болгары предали дружбу с их русскими освободителями от турецкого ига
- 20.07 17:28 Спрос на частное образование обострился на фоне усиления идейно-воспитательной работы в государственных школах
- 14.07 16:34 Излишняя концентрация внимания ребёнка на чём-то одном вредит его развитию
- 14.07 10:44 Учёные рассказали, как гаджеты влияют на детей
- 11.07 16:14 Быстрый старт новых образовательных программ, неожиданные управленческие решения и Приоритет 2030 в ПГНИУ
- Telegram | (Подписаться) В Роспотребнадзоре порекомендовали гражданам «уязвимых групп» носить маски из-за вспышки COVID-19