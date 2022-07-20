Спрос на частное образование обострился на фоне усиления идейно-воспитательной работы в государственных школах

Аргументы Недели → Образование 13+

20 июля 2022, 17:28

В России растёт спрос на обучение детей в частных школах. И параллельный рост его стоимости мало кого смущает. Во-первых, не менее 2–3 млн россиян могут позволить себе тратить 60–70 тыс. рублей в месяц на знания для ребёнка. Во-вторых, существует масса способов снизить стоимость обучения, а то и вовсе учиться бесплатно. Главная проблема в другом: спрос на частников обострился на фоне усиления идейно-воспитательной работы в школах государственных. И власть может рассмотреть в частном образовании угрозу своей монополии на передачу знаний.



Самих частных школ в России около 900, а обучается в них около 200 тыс. детей. Это плюс-минус 1% общего числа школьников. Но летом 2022 г. желающих стало в полтора раза больше относительно 2021-го. Родители якобы озадачены планами в близлежащих государственных школах разбирать на уроках политинформации выступления вождей, нести почётный караул у «парты героя» и начинать занятие с прослушивания гимна.



Стоит ли удивляться, что падение уровня школьного обучения стало заметно по всем фронтам. В частности, с 2011 г. Россия начала терять позиции в медальном рейтинге на Международной математической олимпиаде, в 2015 г. впервые в истории не завоевав ни одной золотой медали и заняв 21-е общекомандное место. В 2016 г. российские школьники разделили 7–8-е места в общекомандном зачёте, в 2017-м – 14-е место, что на уровне Грузии и Греции.



Разумеется, родители хотят развивать своих детей иначе. Но попасть в частную школу не так-то просто. Нельзя оплатить в Интернете квитанцию и 1 сентября привести ребёнка на линейку. Например, в столичную «Новую школу» конкурс доходит до 60 человек на место. В результате тестов важно уяснить, что школа и родители примерно одинаково смотрят на принципы воспитания и обучения, а ребёнок в состоянии потянуть высокие стандарты. Стоимость обучения в частных школах может отличаться в десятки раз. В московской «Хорошколе» «гимназический год» обойдётся в 144 тыс. рублей, а в «Летово» – почти вдвое дороже.



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