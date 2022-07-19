Южноуральцев приглашают пройти обучение по коммуникациям в госадминистрировании

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

19 июля 2022, 13:12 Татьяна Михайлова

Фото: Дмитрий Куткин (Вечерний Челябинск)

В МГУ им. М. В. Ломоносова открывается магистерская программа «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании». Она разработана специалистами Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и АНО «Диалог».

В образовательную программу включены основы публичных и деловых коммуникаций на иностранном языке, цифровые медиакоммуникации, компьютерные технологии и их применение в государственном управлении. Ранее обучение по «Искусственному интеллекту и цифровым коммуникациям в государственном администрировании» прошли заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, вице-президент ПАО «Роснефть» Александра Тарасенко, заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Мария Ёлкина.

Сообщается, что обучение будет проходить на базе Высшей школы государственного администрирования МГУ. Старт занятий запланирован на начало сентября. Подробную информацию о программе жители Челябинской области могут уточнить на сайте вуза.