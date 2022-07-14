Аргументы Недели → Образование 13+

14 июля 2022, 16:34

В российском обществе замечена негативная тенденция – родители пытаются правильно развить дошкольников, чрезмерно нагружая их.



Президент Российской академии образования Ольга Васильева отметила, что Россия отчасти берёт пример с Китая. Там детей начинают обучать математике, иероглифам уже с детского сада. Правительство Поднебесной сделало ставку на дошкольное образование. В Китае считают, что многим азам дети могут научиться уже в детсаду. Однако такая ситуация чревата негативными последствиями. Например, серьёзная нагрузка может сказаться на развитии ребёнка. Учитывая это, в прошлом году Китай снизил её.



В России родители также стремятся дать своим детям как можно больше знаний ещё в дошкольном возрасте. При этом не все понимают, что излишняя концентрация внимания ребёнка на чём-то одном вредит его развитию. В таком возрасте лучше всего заниматься гармоничным обучением. Ребёнок не всегда может оценить свою усталость. Ему действительно многое интересно, особенно когда родители мотивируют к познанию. Но у дошкольника сон должен длиться не менее 10 часов. Около 3 часов ему необходимо ежедневно проводить на свежем воздухе. Столько же отводится на питание и гигиенические процедуры.