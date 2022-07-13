Юные знатоки национальной культуры съехались на Тургояк

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13 июля 2022, 15:08 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Источник: Министерство образования и науки Челябинской области

В палаточном лагере на берегу озера проходит детский фестиваль народной культуры «Уральские прикрасы». Смена объединила более 200 южноуральских школьников, сообщается на сайте регионального правительства.

Программа фестиваля «Уральские прикрасы» включает в себя мастер-классы. Дети осваивают традиционные ремесла и учатся играть на музыкальных инструментах. Также запланированы встречи со специалистами в области народной культуры.

В программе предусмотрен и конкурсный блок для детских коллективов. Лучших выберут в 6 номинациях: фольклор, декоративно-прикладное творчество, народный костюм, исследователи народной культуры, образовательные практики и народное сценическое творчество. Победителей и призеров оргкомитет конкурса может направить на участие во всероссийском фольклорном открытом фестивале «Псковские жемчужины».

Организаторами смены палаточного лагеря выступает региональное министерство образования и науки совместно с Областным центром дополнительного образования детей.