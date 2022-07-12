Межуниверситетский кампус в Челябинске начнут строить в этом году

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12 июля 2022, 09:05 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Процесс обсуждения концессионного соглашения завершен.

Состоялась рабочая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с представителями ВТБ. Стороны обсудили вопросы реализации на Южном Урале проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня.

По словам главы региона, начать строительство следует в этом году. «Уже разработан проект концессионного соглашения, мы находимся в постоянном контакте с Министерством образования и науки РФ. Все наши планы в настоящий момент подтверждены», - прокомментировал Алексей Текслер.

На уровне федерации принято решение, что единственным концессионером проекта кампуса должен быть ВТБ. «Мы максимально заинтересованы в успешности данного проекта, будем выступать как финансирующий банк», - подчеркнул старший вице-президент Банка ВТБ Виталий Сергейчук. Процесс обсуждения концессионного соглашения завершен. Кроме федеральных средств, вложений инвестора, предполагается софинансирование на уровне региона.

Напомним, что межуниверситетский кампус подразумевает создание образовательного пространства, общежития для 3,5 тысячи студентов. Научно-образовательные направления, которые будут развивать в кампусе, определили участники стратегической сессии, которая была организована в Челябинске совместно со Школой управления «Сколково».