Челябинской области необходимы всероссийские олимпиады по робототехнике

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

8 июля 2022, 12:54 Татьяна Михайлова Источник: Полит 74

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Это простимулирует развитие цифровой среды в регионе.

Руководитель клуба робототехники и программирования RoboSportClub, член организационного комитета Российской робототехнической олимпиады Дмитрий Савинков в разговоре с корреспондентом агентства «Полит 74» рассказал, как в Челябинской области можно усилить развитие технического образования. Эксперт считает, что необходимы поддержка в проведении фестивальных мероприятий, а также проведение на Южном Урале всероссийских мероприятий, в частности, Российской робототехнической олимпиады. Это может простимулировать развитие цифровой сферы.

«Министерство образования и науки региона этим занимается, важно, чтобы на федеральном уровне увидели, что область готова принимать такие соревнования. Это вполне реально и мы даже обсуждали возможные варианты на уровне ведомства», - пояснил Дмитрий Савинков.

Эксперт отметил, что сейчас робототехника стала одной из ветвей технического творчества. Многие воспитанники кружков в старшем возрасте получают высшее образование в сфере инженерии и программирования, так как занятия робототехникой подразумевают освоение программирования на высоком уровне.

Добавим, что на Всероссийской робототехнической олимпиаде, которая недавно завершилась в Нижнем Новгороде, южноуральские школьники завоевали несколько призовых мест.

Полный текст интервью с Дмитрием Савинковым доступен на сайте «Полит 74».