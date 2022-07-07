Южноуральцев просят назвать самые престижные вузы региона

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

7 июля 2022, 06:58 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Жители Челябинской области могут принять участие в анонимном опросе.

Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» предложил своим читателям выбрать, обучение в каких государственных высших учебных заведениях Южного Урала является наиболее престижным.

В качестве вариантов ответов предложены вузы разной направленности: классические, педагогические, технические, медицинские, а также связанные со спортом и культурой. Проголосовать можно за Магнитогорскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки, Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова, Уральский государственный университет физической культуры, Челябинский государственный институт культуры, Челябинский государственный университет, Южно-Уральский аграрный университет, Южно-Уральский государственный институт искусств имени П. И. Чайковского, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет и Южно-Уральский государственный университет.

Добавим, что сейчас в вузах страны проходит приемная кампания.