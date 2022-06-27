Южноуральские студенты прошли в финал всероссийского конкурса

Аргументы Недели. Челябинск → Образование

27 июня 2022, 09:30 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Карина Зубаирова. Фотография АНО «Россия – страна возможностей»

Карина Зубаирова (Озерский Озерский технологический институт – филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») и Савелий Тарасов (Челябинский педагогический колледж №1) представляют Челябинскую область в финале всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты».

Участников заключительного тура ждет насыщенная четырехдневная программа, включающая в себя конкурсные и культурно-образовательные мероприятия. Также состоится конкурс «Росмолодежь. Гранты», победители которого смогут получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию собственного социально значимого проекта.

Призерам конкурса «Флагманы образования. Студенты» дадут возможность пройти обучение и стажировку во всероссийских детских центрах «Смена», «Океан». Лауреаты в рамках постпроектного сопровождения смогут поработать с наставниками экспертами конкурса.

Добавим, что всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты» проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей».