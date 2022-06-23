Коллективу ЮУрГУ представили нового руководителя

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23 июня 2022, 12:20 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Александр Вагнер назначен и.о. ректора университета.

Сегодня состоялось заседание Ученого совета Южно-Уральского государственного университета, во время которого заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко представил исполняющего обязанности ректора ЮУрГУ Александра Вагнера.

Как стало известно ранее, Александр Вагнер был назначен руководителем вуза по решению Минобрнауки. Его кандидатуру одобрил Наблюдательный совет вуза. Александр Вагнер вступил в должность 23 июня. Александр Шестаков стал президентом ЮУрГУ.

Петр Кучеренко выразил благодарность Александру Шестакову за 17-летний труд на посту ректора и вручил ему медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития». «Университет по праву стал одной из ведущих научных и учебных площадок не только на Урале, но и в Российской Федерации», - подчеркнул заместитель министра.

В заседании Ученого совета принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он вручил Александру Шестакову знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью», отметив высокие достижения ЮУрГУ на поприще образования и науки.

«Стоит задача продолжить развитие университета, и новый ректор, Александр Рудольфович Вагнер, которого представил сегодня заместитель министра образования и науки, продолжит эту работу», - добавил глава региона.

Александр Вагнер, в свою очередь, отметил, что разделяет задачи, озвученные губернатором Алексеем Текслером. Новый руководитель вуза выразил уверенность, что потенциал ЮУрГУ позволит университету стать мировым лидером научного развития.