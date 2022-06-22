Названы города Южного Урала с самым большим количеством воспитанников детсадов

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

22 июня 2022, 08:21 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В лидерах – крупные города.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг городов Челябинской области по количеству воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях. В топ-5 территорий ожидаемо вошли крупные центры: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск и Златоуст.

В Челябинске насчитывается более 80 тысяч дошколят, при этом, количество мест в детских садах составляет 73 тысячи. В Магнитогорске соотношение составляет 28 тысяч детей на практически 25 тысяч мест. А вот в Миассе, наоборот, количество мест в образовательных организациях больше (10 тысяч), чем воспитанников (9,8 тысячи).

Также «Глав.Индекс» назвал 5 территорий Челябинской области с самым маленьким количеством воспитанников. Это Чесменский, Нязепетровский и Уйский районы, Карабаш и Локомотивный.

Добавим, что при составлении рейтинга «Глав.Индекс» использовал сведения Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.