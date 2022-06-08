Бывшие иностранные студенты становятся агентами влияния России

Аргументы Недели → Образование 13+

8 июня 2022, 15:03

За 8 лет активного противостояния с Западом в российских вузах вдвое выросло число иностранных студентов. В 2015 г. их насчитали 156 тыс., а сегодня – 315 тыс. человек. При этом Минобрнауки заодно с Россотрудничеством требуют ещё увеличить для них квоты, прямо заявляя, что обучение иностранцев в России необходимо для «формирования пророссийских национальных элит».



Согласно целям нацпроекта «Образование», в российских вузах к концу 2024 г. должно обучаться 425 тыс. иностранцев. В мире идёт борьба за 6 млн мобильных студентов, треть из которых вольётся в будущую интеллектуальную и технологическую элиту мира. Поэтому Канада рассчитывает привлечь 450 тыс. иностранных студентов, Франция – 500 тысяч. И даже Индия, вечно обучавшая своих молодцов за границей, рассчитывает дать знания 200 тыс. приезжих. Это существенно больше, чем в названных странах обучают сегодня.



Обучать у себя иностранцев выгодно чисто коммерчески. Выпускники обычно благодарны стране, в которой закладывались основы их карьеры.



Если Россия реально выйдет из Болонской системы, то мы можем «откатиться». Иностранные студенты, откуда бы они ни приехали, хотят диплом бакалавра или магистра. Вряд ли кому-то интересен «неконвертируемый» диплом, пусть за ним стоит 5–6 лет обучения вместо четырёх. Возможно, выход из Болонской системы в отдалённом будущем позволит снизить «утечку умов» из самой России. Но для высшего образования в стране это может стать катастрофой. Вузам придётся переписывать все учебные планы – и далеко не факт, что увеличение продолжительности обучения сделает его более качественным. А расширение квот для иностранцев просто не будет востребовано.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».



