Южноуральские эксперты обсудили, каким должно быть патриотическое воспитание

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

26 мая 2022, 10:12 Татьяна Михайлова

Фото из архива "Южноуральской панорамы", автор - В. Шишкоедов

Специалисты из Челябинской области поделились мнениями о новшествах, которые могут появиться в российских школах. Согласно недавно проведенному ВЦИОМ опросу, 67% жителей страны уверены, что школа должна участвовать в патриотическом воспитании подрастающего поколения. А инициатива ввести традицию поднятия флага и исполнения гимна в начале каждой новой учебной недели имела положительный отклик у 59% опрошенных.

«Многие ребята, с которыми я общаюсь, говорят, что это прекрасный повод показать любовь к своей стране», - отметила руководитель регионального отделения Российского движения школьников Светлана Буравова.

«Чтобы учащиеся школ, вузов и ссузов, охотно участвовали в таких еженедельных патриотических пятиминутках, нужно объяснять им, что это за символы, рассказывать их историю и значение. Тогда от этого будет польза», - уверен председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области Александр Анисимов.

Послушать другие мнения по теме можно в видеозаписи заседания экспертного клуба.