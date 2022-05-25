Школу в контрастных цветах построят в Щукине

Аргументы Недели → Образование 13+

25 мая 2022, 15:52

Новое образовательное учреждение появится по адресу: улица Берзарина, владение 32. Школа будет иметь четыре этажа, обучаться в ней смогут до 800 человек.

Особое внимание уделили внешнему облику здания. Фасады сделают контрастными, черно-белые элементы будут сочетаться с оранжевыми и голубыми акцентами на окнах. Несмотря на индивидуальный дизайн, школа гармонично впишется в существующую застройку, утверждают архитекторы.

В школе появится большая столовая, актовый зал, библиотека, зал для занятия танцами, медицинские кабинеты. Работать будут как обычные, так и специализированные учебные классы.

Для спортивных занятий предусмотрено футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, а также зона отдыха.

Общая площадь здания составит 13 тысяч квадратных метров. Проектировщиком выступит компания «Квант».

Ранее стало известно, что в районе Щукино реконструируют школу, расположенную по адресу: улица Сосновая, владение 3. Существующее трехэтажное здания отремонтирует, а рядом с ним построят еще один корпус высотой в два этажа.