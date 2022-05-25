Историю России в вузах будут изучать основательно

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25 мая 2022, 10:00

Министерство науки и высшего образования заявило о необходимости увеличения количества академических часов, отведённых на данную дисциплину, до 144. Нововведение коснётся всех специальностей, учебные планы будут пересмотрены. Следующий прогнозируемый шаг Минобрнауки – введение единой концепции преподавания. Эксперты считают, что лекции и семинары по истории России станут аналогом политинформации.



Дисциплина в высших учебных заведениях изучается и сейчас, однако отсутствует регламент на содержание и объёмы преподаваемой информации. На профильных факультетах обучается всего 0,4% студентов, остальные 99,6% получают минимальное представление о предмете. Преподаватели и руководители российских вузов признают, что курс «История России» сейчас сокращён до минимума. За 108 академических часов осветить все темы и сформировать у студентов гражданско-патриотическую позицию невозможно.



Эксперты также заявляют о неизбежных трудностях на пути реализации инициативы Минобрнауки. Во-первых, потребуется пересмотр учебных планов, новый курс будет преподаваться за счёт сокращения других дисциплин. Во-вторых, уже сейчас существует дефицит преподавателей истории, а нововведение потребует расширения штата вузов. И, в-третьих, нет возможности контролировать «правильность» изложения материала.