Историю России в вузах будут изучать основательно

Министерство науки и высшего образования заявило о необходимости увеличения количества академических часов, отведённых на данную дисциплину, до 144. Нововведение коснётся всех специальностей, учебные планы будут пересмотрены. Следующий прогнозируемый шаг Минобрнауки – введение единой концепции преподавания. Эксперты считают, что лекции и семинары по истории России станут аналогом политинформации.
Дисциплина в высших учебных заведениях изучается и сейчас, однако отсутствует регламент на содержание и объёмы преподаваемой информации. На профильных факультетах обучается всего 0,4% студентов, остальные 99,6% получают минимальное представление о предмете. Преподаватели и руководители российских вузов признают, что курс «История России» сейчас сокращён до минимума. За 108 академических часов осветить все темы и сформировать у студентов гражданско-патриотическую позицию невозможно.
Эксперты также заявляют о неизбежных трудностях на пути реализации инициативы Минобрнауки. Во-первых, потребуется пересмотр учебных планов, новый курс будет преподаваться за счёт сокращения других дисциплин. Во-вторых, уже сейчас существует дефицит преподавателей истории, а нововведение потребует расширения штата вузов. И, в-третьих, нет возможности контролировать «правильность» изложения материала.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Подробности мобилизации на Украине и в России
- 19.05 11:25 Надо запретить ясли и родителей, которым некогда воспитывать детей
- 05.05 16:29 Образование культивирует списывание и плагиат. Грош цена таким дипломам и специалистам
- 22.04 12:30 Стоимость обучения в вузах России для первокурсников выросла, в США образовательные кредиты списывают
- 18.04 10:17 Учёные рассказали, от чего могут зависеть математические способности ребёнка