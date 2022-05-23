Музеи школ и колледжей Москвы посетили более 25 тысяч москвичей

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23 мая 2022, 13:09

В Международный день музеев Московский центр «Патриот.Спорт» организовал городскую акцию «Я поведу тебя в музей». В ней приняли участие 25 тысяч человек и более 150 столичных школ и колледжей.

Педагоги и активисты школьных музеев не ограничились обзорными и интерактивными экскурсиями – для посетителей также были организованы творческие встречи, музыкальные вечера, литературные чтения, тематические уроки, квесты, мастер-классы.

Сегодня во многих образовательных организациях Москвы работают краеведческие, военно-патриотические и посвященные различным профессиональным и культурным сферам музеи. Их экспозиции зачастую пополняют семейные реликвии ребят, а также найденные поисково-исследовательскими школьными отрядами артефакты.

Например, в школе №2087 работает Палеонтологический музей, а музей в школе №626 посвящен народной артистке СССР Наталии Сац, чье имя носит образовательная организация. Французская делегация побывала в музее «Нормандия – Неман», расположенном в школе №2025. В Первом Московском кадетском корпусе действует музей «Дочери России», который посвящен выдающимся женщинам. Представили АО «Порт Коломна» и Постпредства Чувашской Республики при Президенте России передали новый экспонат в музейный комплекс школы № 1251 имени генерала Шарля де Голля.

Всего в рамках акции прошло более 200 различных мероприятий.