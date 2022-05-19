Надо запретить ясли и родителей, которым некогда воспитывать детей

Аргументы Недели → Образование 13+

19 мая 2022, 11:25 Источник: Независимая газета

Детей приводят в ясли из дома и оставляют там на целый день. Они из теплой кроватки, где вокруг них все воркуют, попадают в непонятное и даже враждебное, как им кажется, место. Это огромный эмоциональный удар для ребенка. Нужно платить мамам, чтобы они сидели с детьми дома, чтобы хвалили их, холили и лелеяли, считает доктор биологических и филологических наук, член-корреспондент Российской академии образования, директор Института когнитивных исследований и заведующая кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская.



В школе фактически происходит отбор детей. Причем на довольно ранней стадии обучения. И этот отбор чаще базируется на степени подготовленности, нежели на одаренности. Ребенок по сравнению со взрослыми беззащитен в этом мире. А если у ребенка, которого записали в неуспешные, еще и родители бесчувственные, то это ранит еще сильнее.



Да, мы сегодня стали меньше требовать с ребенка. Когда читаешь, что Моцарта и Бетховена били по пальцам, чтобы они занимались, нужно помнить, что они были гениями. И все равно взрослым приходилось колотить их по пальцам, чтобы они играли гаммы. В воспитании есть элемент принуждения. Он имеет большой воспитательный момент. До ребенка должно дойти, что есть какие-то вещи, которые он обязан делать. Что мир так устроен. Что хочешь не хочешь, но хлеб насущный надо добывать, на работу идти надо. И всегда так было.



У детей сегодня зачастую какое-то извращенное представление о мире. Например, многие из них считают, что их взгляд на мир имеет абсолютную ценность. И не понимают, что и у других их взгляд тоже имеет абсолютную ценность. И цивилизация существует только потому, что мы научились договариваться. И если доигрались до такой степени «реформаторства», что рушим работавшие веками договоренности, то мы идем к деградации.



Если родителям некогда заниматься воспитанием детей, то хочется сказать такому родителю: ну не рожай тогда детей, если тебе некогда им заниматься, потому что они не грибы, сами не растут. С ними надо что-то делать. Вот родитель «запускает» ребенка в интернет, а сорняки там выполол? Там вообще-то еще дикие звери водятся. Вы вооружили ребенка? Это большая и тяжелая работа, которую необходимо им сделать.



Сейчас возросло количество дислексиков среди детей. Мы не знаем, что было раньше. Может, и тогда таких случаев было немало, просто диагностировали хуже. У нас и педагоги не готовы отличить таких детей от остальных. В педагогических вузах читают чуть ли не одну лекцию по дислексии. А у родителей много страхов и мифов по поводу этого явления. Поэтому они как огня боятся такого диагноза. Это же катастрофа, если это обнаружится у их детей.



Бывает ребёнок-тяжелый дислексик. Но при этом окончивает престижную школу, несколько онлайн-курсов. Поступает в Колумбийский университет. На биологию. Он прекрасно все окончил. Потом магистратуру, потом получил степень PhD. Сегодня работает в научной лаборатории. Но это образование дорого ему и его родителям стоило.



И еще удивительный пример. Профессор математики делает 40 ошибок на странице. Тяжелейшая форма дислексии. Таким людям надо помогать.