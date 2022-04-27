Южный Урал готовится к проведению «Российской студенческой весны»

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

27 апреля 2022, 12:04 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Фестиваль для учащихся ссузов пройдет в Челябинске в начале июня.

Состоялось совещание оргкомитета по подготовке XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования. Заседание провел губернатор Алексей Текслер.

Челябинск удостоен чести принять первый в стране фестиваль студенческого творчества для учащихся средних профессиональных учреждений. Раньше они соревновались наравне с представителями вузов, но с этого года решено проводить для ссузов отдельный конкурс.

Студенты выступят в 9 творческих направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Арт», «Региональная программа». В каждом из них будут определены победители.

Как сообщил Алексей Текслер, Челябинск примет около 2 тысяч студентов, а также в город съедутся волонтеры и представители различных организаций. «Наша задача – провести "Студенческую весну " на высоком организационном уровне, чтобы у гостей остались самые благоприятные впечатления о Челябинске и Челябинской области», – подчеркнул глава региона.

Добавим, вместе с Челябинском организацией предстоящего мероприятия занимаются Российский союз молодежи и Министерство просвещения РФ.