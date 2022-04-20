Пять новых школ построят на Южном Урале в этом году

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

20 апреля 2022, 14:44 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Д. Куткина («Вечерний Челябинск»)

В них будут учиться свыше четырех тысяч детей.

Часть образовательных организаций возводит регион, другая часть будет выкуплена у подрядчиков после завершения строительства. Об этом сообщается на сайте правительства Челябинской области с отсылкой на Центр управления регионом.

Два учреждения строятся в Сосновском районе. В микрорайоне «Твоя Привилегия» появится образовательный центр на 1100 мест, а в микрорайоне «Вишневая горка» школа с такой же вместимостью.

Также окончания строительных работ ждут жители микрорайона «Тугайкуль» (Копейск), Верхнеуральске, Кунашаке и Пласте.

Добавим, что 1 сентября свои двери для учеников распахнет новая школа в Миассе. Она рассчитана на 160 дошколят и 640 учеников 1-11 классов. Учебное заведение будет работать в одну смену. Во второй половине дня дети смогут посещать дополнительные занятия, которые будут организованы в школе.