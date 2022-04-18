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Учёные рассказали, от чего могут зависеть математические способности ребёнка

, 10:17

Учёные рассказали, от чего могут зависеть математические способности ребёнка

Исследователи говорят, что задатками к вычислениям обладают в среднем 10% детей. Поэтому многие родители допускают ошибку, стремясь сделать своё чадо максимально одарённым. Дополнительные кружки, занятия с репетиторами – это отнимает у школьников львиную долю времени. Вместе с тем доказано, что на математические способности уровень энциклопедических знаний ребёнка практически не влияет.

По мнению учёных, у упомянутых 10% основную роль играет генетическая предрасположенность. Боле того, биологи считают развитые математические способности отклонением, которое нужно уметь направить в правильное русло.

Специалисты говорят, что обычно склонность к цифрам и другим конструкциям проявляется у ребёнка примерно к 5 классу. Именно здесь в школьную программу вводятся алгебра, геометрия, требующие во многих случаях нестандартного мышления.

Однако нынешняя система обучения практически не даёт возможности вовремя распознать потенциал ученика и эффективно направить его развитие. Ведь весь процесс образования построен в основном на усвоении информации, а не на умении её правильно применить.

Есть ещё один аспект. Многие по-настоящему одарённые математики, включая гениев, не достигли ощутимых успехов в жизни. Отчасти это объясняется тем, что гениальность и правила социума достаточно тяжело уживаются друг с другом. Поэтому волей-неволей приходится искать золотую середину.

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