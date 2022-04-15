Сколько будет стоить еженедельное поднятие российского флага в школах?

Премьер-министром России Михаилом Мишустиным подписано постановление об обеспечении государственной символикой всех российских школ. Сергей Кравцов, возглавляющий Минпросвещения, предложил еженедельно под гимн РФ проводить церемонию поднятия флага в образовательных учреждениях. Объём средств, которые предполагается выделить на реализацию проекта, Министерством просвещения не оглашается.
Изменения, внесённые Правительством РФ в федеральную образовательную программу, направлены на воспитание гражданственности и патриотизма. Предполагается, что церемония положительно повлияет на подрастающее поколение, сформирует у детей патриотическое самосознание. Многие школы уже объявили тендеры на закупку флагштоков и флагов, всего символикой необходимо обеспечить 42,5 тысячи общеобразовательных учреждений страны.
Изменение образовательных программ с целью усиления патриотического аспекта воспитания началось в 2020 году. Тогда Владимир Путин принял закон, согласно которому учебные заведения обязывались составлять соответствующие календарные планы. Годом позднее в некоторых школах появились советники директоров, занимающиеся вопросами формирования и усиления патриотизма. Противники подобных нововведений заявляют о сопутствующих сложностях. Например, о вероятном недовольстве учащихся необходимостью приходить раньше, об отсутствии мест для проведения процедуры подъёма флага.
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