Южноуральцы прошли в полуфинал всероссийского конкурса «Флагманы образования»

Им предстоит разработать программу развития образовательной сферы для своего муниципалитета.
Представители Челябинской области вошли в число 600 полуфиналистов профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» Они успешно справились с дистанционным тестированием.
В полуфинале Южный Урал представит команда управления образования администрации города Снежинска. В нее входят 5 человек.
Всего в полуфинале будут участвовать 120 команд. Снежинцам предстоит пройти обучение, а затем разработать программу развития системы образования для своей территории.
Важно отметить, что конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей при поддержке Министерства просвещения РФ. Он входит в федеральный проект «Социальные лифты для каждого» (национальный проект «Образование»).