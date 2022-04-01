Южноуральцы прошли в полуфинал всероссийского конкурса «Флагманы образования»

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

1 апреля 2022, 08:59 Татьяна Михайлова

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Им предстоит разработать программу развития образовательной сферы для своего муниципалитета.

Представители Челябинской области вошли в число 600 полуфиналистов профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» Они успешно справились с дистанционным тестированием.

В полуфинале Южный Урал представит команда управления образования администрации города Снежинска. В нее входят 5 человек.

Всего в полуфинале будут участвовать 120 команд. Снежинцам предстоит пройти обучение, а затем разработать программу развития системы образования для своей территории.

Важно отметить, что конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей при поддержке Министерства просвещения РФ. Он входит в федеральный проект «Социальные лифты для каждого» (национальный проект «Образование»).