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Экспертиза школьных учебников станет государственной, как в СССР

, 16:37

Экспертиза школьных учебников станет государственной, как в СССР

В комитете Совета Федерации по образованию и науке предложили правительству РФ вернуть систему экспертизы школьных учебников, которая использовалась еще в советское время. «Нужно уходить от монополии Минпросвещения на все этапы работы с экспертизой, одобрением учебников, подбором экспертов и утверждением организаций, которые должны издавать такие учебники», – считает замглавы комитета Екатерина Алтабаева.

А ведь не прошло и двух лет, как эта привилегия или обязанность перешла к Минпросвещения. До этого издательства, сделавшие из школьных учебников прибыльный бизнес, сами заказывали экспертиру в РАН, РАО и в других РА, получали положительные оценки и печатали. Учителя же и школьники просто утонули в разнообразии и разноголосице учебников. Теперь же госэкспертизу школьных учебников предлагают сделать научной и многоступенчатой.

Эксперты предполагают, что первыми новой госэкспертизе будут подвергнуты учебники по истории, дабы исключить из них факты фальсифицирующие историю нашей страны.

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