Экспертиза школьных учебников станет государственной, как в СССР

В комитете Совета Федерации по образованию и науке предложили правительству РФ вернуть систему экспертизы школьных учебников, которая использовалась еще в советское время. «Нужно уходить от монополии Минпросвещения на все этапы работы с экспертизой, одобрением учебников, подбором экспертов и утверждением организаций, которые должны издавать такие учебники», – считает замглавы комитета Екатерина Алтабаева.
А ведь не прошло и двух лет, как эта привилегия или обязанность перешла к Минпросвещения. До этого издательства, сделавшие из школьных учебников прибыльный бизнес, сами заказывали экспертиру в РАН, РАО и в других РА, получали положительные оценки и печатали. Учителя же и школьники просто утонули в разнообразии и разноголосице учебников. Теперь же госэкспертизу школьных учебников предлагают сделать научной и многоступенчатой.
Эксперты предполагают, что первыми новой госэкспертизе будут подвергнуты учебники по истории, дабы исключить из них факты фальсифицирующие историю нашей страны.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Представитель НМ ДНР Басурин сообщил, что украинских силовиков не выпустят по гумкоридору из Мариуполя
Пентагон утверждает, что на протяжении длительного времени не может связаться с Шойгу и Герасимовым
- #ЗАУГЛОМ Яков Кедми о переговорах в Стамбуле
- 17.03 10:23 За 20 лет «измывания» над российскими школьниками и студентами никто не ответит
- 23.02 16:04 В калужских школах проведут урок о признании ДНР и ЛНР, идею уже подхватил Крым
- 12.02 20:21 Российские ученые назвали пять самых вредных мифов, распространенных среди учителей
- 03.02 20:18 Безопасность российской образовательной онлайн-платформы оказалась под вопросом