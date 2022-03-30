Школьные артисты из Владивостока выбирают классику отечественного рока

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30 марта 2022, 08:43

«Галёрка» 48-й школы Владивостока своим героем выбрала Цоя. фото предоставлено сш №48

Международный день театра 2022 года стал для старшеклассников 48-й школы Владивостока практически профессиональным праздником – на очередном (уже двадцать первом по счёту) открытом городском фестивале-конкурсе для детей и юношества «Живи, театр, - восьмое чудо света!» их театральный коллектив «Галёрка» занял второе место в старшей возрастной группе.

Вместе в юными артистами «Галёрки» своё мастерство на сцене Владивостокского городского Дворца детского творчества три дня показывали ребята из тридцати школьных театральных коллективов.

Поделится впечатлениями о фестивале в 48 школе корреспонденты ученической газеты «Точка Zрения» попросили ребят, занятых в театральной группе, а также их руководителя.

«Фестиваль проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока на 2020-2024 годы», главная его задача – поддержать и раскрыть творческие возможности ребят, познакомить участников школьных театральных коллективов между собой, дать возможность обменяться опытом. В конкурсной программе были представлены следующие номинации: «Драматический театр», «Музыкальный театр», «Кукольный театр» и «Литературно-художественная композиция». Наш коллектив традиционно выбрал последнюю номинацию. На этот раз она была посвящена Виктору Цою, которому в этом году исполнилось бы 60 лет. Номинация для нас обычна, а вот тема – не совсем. В основном мы рассказывали о творчестве классиков отечественной литературы – Пушкина, Лермонтова, а здесь практически наш современник, рок-певец. Но оказалось, что творчество Цоя очень близко ребятам. И в композиции они чувствовали себя комфортно и смотрелись органично. Пели и сами, и вместе с Цоем, не случайно композиция так и называлась «Попробуй петь вместе со мной». Образ Виктора Цоя воплотил на сцене Олег Сороквашин, который является и главным редактором школьной газеты, и активным участником театрального коллектива «Галёрка», и помощником его руководителя. Жюри высоко оценило выступление нашего коллектива, присудив второе место в старшей возрастной группе. Но что действительно ценно – это признание зрителей, которые поддерживали нас аплодисментами, подпевали», - рассказала О.В. Маклюк, руководитель театрального коллектива и шеф-редактор школьной газеты.

Кстати, сама Ольга Васильевна Маклюк по итогам фестиваля-конкурса отмечена дипломом и специальным призом за верность театральным традициям и личный вклад в популяризацию национальной культуры.

А вот чем запомнился фестиваль артистам школьной «Галёрки».

«Этот фестиваль прошёл для меня особенно волнительно, ведь теперь я был не только актёром, но и помощником режиссёра. В этот раз долго думали над темой постановки: традиционно мы посвящаем наши выступления юбилеям известных писателей и поэтов или знаменательным датам. Но в этом году выбрали шестидесятилетие Виктора Цоя. После того, как мы написали сценарий, начались репетиции. Мне, как второму руководителю, было сложно, ведь актёры – мои ровесники, да и, признаться, я не очень понимал, как руководить целым коллективом. К счастью, Ольга Васильевна всегда приходила на помощь. В итоге спектакль получился хорошим, ярким, а главное, напомнил о человеке, который сыграл большую роль в жизни наших людей и отечественной рок-культуры», – поделился своими впечатлениями Олег Сороквашин.

«На фестивале было много способных коллективов, которые представили интересные постановки. А вот в организации проявились недостатки, например, внезапный перенос выступлений на час вперёд. Это очень мешало многим артистам. Однако общее впечатление от фестиваля всё же положительное», – говорит Валерия Тюрина.

«Мне очень понравился этот фестиваль. Эмоции после выступления переполняли: радость, что ты не ошибся, не забыл слова, а очень ярко отыграл свою роль… Всё это заряжает на будущую работу!» – признался Данил Зарифулин.

«Фестиваль прошёл быстро, сумбурно, но весело», – отметила Яна Настич.