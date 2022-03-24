В Коммунарке появится новый образовательный кластер

Аргументы Недели → Образование 13+

24 марта 2022, 20:46

Фото: В. Новикова / mos.ru

На базе Московского педагогического государственного университета и образовательного центра «Супер-колледж» будет создан образовательный кластер. Он появится в Коммунарке на юге столицы.

По замыслу властей новый комплекс, под строительство которого выделен земельный участок площадью 18,2 гектара, станет точкой притяжения рабочих мест и обеспечит развитие инновационных сервисов в социальной сфере и продвижение системных городских проектов. Он также придаст дополнительный импульс развитию «Новой Москвы». В рамках создания кластера на указанной территории планируется опережающими темпами провести строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

«За последние годы в ТиНАО построены просторные школы, оснащенные современным оборудованием. В округе работают все образовательные проекты: открыты предпрофессиональные классы, в шаговой доступности есть разнообразные кружки и секции. Ученики школ ТиНАО добиваются успеха в интеллектуальных состязаниях, научных конференциях, сдают ЕГЭ на высокие баллы и поступают в ведущие вузы страны», – заявил руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

Он также отметил, что Москва является одним из ведущих мегаполисов мира по качеству образования, и возможности для раскрытия талантов детей есть в каждой школе столицы.