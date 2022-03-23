Этноурок «Приморье многонациональное» внедряют в школах края

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23 марта 2022, 04:59

Опытом сохранение этнокультурных ценностей в Приморье поделились участники круглого стола, состоявшегося в Уссурийске на минувшей неделе. Согласно статистическим данным, сегодня в крае проживают представители 158 национальностей, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.

В качестве места проведения встречи Уссурийск выбран не случайно – по словам экспертов, межнациональное сотрудничество в городе развивается особенно успешно. Участниками круглого стола стали научные работники, представители правительства Приморского края, образовательных организаций, органов местного самоуправления, духовенства, общественности – эксперты в сфере межнациональных отношений.

Важность развития и укрепления межнациональных отношений подчеркнула заместитель директора краевого департамента внутренней политики Ольга Ивченко.

«Одним из примеров развития отношений является внедрение в образовательную программу этноурока «Приморье многонациональное». Инновационный учебный внеурочный курс позволяет ребятам в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет ознакомиться с уникальным многообразием национальностей нашего края», – полагает Ольга Ивченко.

А начальник управления ЗАГС Уссурийского городского округа Марина Сердюк познакомила собравшихся с показательной семейной статистикой. Так, за прошедший год законными узами брака себя связали 1717 пар. Причём, десять процентов из них составили межнациональные союзы. А при регистрации рождения ребёнка родители стали чаще принимать решение указать национальность и отца и матери в официальном документе.

Особое внимание участники круглого стола уделили роли семьи в сохранении духовно-нравственных ценностей народов России в Приморском крае. По словам экспертов, именно в раннем возрасте происходит становление ценностного отношения к многонациональному обществу.

Инициатором обсуждения приятия выступила региональная общественная организация «Ассамблея народов Приморского края», сообщает администрация Уссурийска. Согласно статистическим данным, сегодня в крае проживают представители 158 национальностей, большинство из которых имеют свое представительство в Ассамблее.