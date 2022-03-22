В Москве 85% родителей отдают детей в ближайшие к дому школы

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22 марта 2022, 22:37

Подавляющее большинство москвичей выбирают для своих детей ближайшие к дому школы. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы Иван Ященко.

«В Москве 85% родителей отдают [детей] в школы просто ближайшие к дому», – сказал Ященко.

При этом за последние несколько лет победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) стали учащиеся более половины московских школ. В 2021 году москвичи завоевали рекордное количество дипломов ВсОШ – 47% или 1 346 наград.

«Сейчас созданы механизмы, при которых за последние десять лет школа борется за ребенка. Школе выгодно, чтобы в ней учились дети. Потому что ни один ребенок не может снизить рейтинг школы, он может его только повысить. Мы не штрафуем за двоечников, даже не штрафуем за ребят, которые совершили правонарушения, наоборот, стимулируем школы работать с этими детьми, чтобы они достигали успеха. Дети-инвалиды, которым огромное внимание сейчас уделяется, мне кажется, что результат, которым должна гордиться и семья, и каждый ребенок и вся наша система, что у нас уже и в прошлом году были ребята незрячие, получившие дипломы заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников на равных с обычными детьми. Для них это особенно важно», – подчеркнул популяризатор науки.

Иван Ященко добавил, что в столице все больше молодежи выбирает профессию школьного учителя. И этот процесс постепенно распространяется на регионы.