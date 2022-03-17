За 20 лет «измывания» над российскими школьниками и студентами никто не ответит

Болонская образовательная система больше не нужна России. Она наносит больше вреда, чем пользы, считает председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
На присоединение к процессу в своё время возлагали большие надежды. Однако отечественная система образования в итоге утратила важнейшие принципы.
Признания дипломов выпускников российских институтов на Западе так и не произошло. Более того, борьба России за права жителей Донбасса привела к дискриминации российских студентов, отчисляемых из иностранных вузов из-за национальности.
Болонский процесс был направлен на создание единого пространства высшего образования. В России он привёл к разделению высшего образования на две ступени: бакалавриат и магистратура. Однако критики Болонской системы не видят в ней глубины и вообще практической значимости. Степашин считает, что специалитет и аспирантура являются лучшей альтернативой высшего образования. Советский Союз и Россия выпускали высококвалифицированных специалистов. Их признавали за рубежом и приглашали на работу. При этом никакой единой системы образования с иностранными государствами не было. Российская наука задавала темп развития по многим направлениям.
Болонскую систему в России ввели в 2003 году. Кто подсунул эту идею и лоббировал на самом верху? Накажут ли этих людей по всей строгости и беспощадно?
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