В конкурсе «Интеллектуальный мегаполис» примут участие 20 тысяч выпускников

Аргументы Недели → Образование 13+

16 марта 2022, 21:19

Более 20 тысяч учащихся 11-классов прошли регистрацию на Московский конкурс межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал». Он является формой независимой оценки знаний ребят, участвующих в проектах предпрофессионального образования. Состязания проходят по семи направлениям: академическому, инженерному, ИТ, кадетскому, медицинскому, педагогическому и предпринимательскому.

«Самым популярным направлением традиционно оказалось медицинское. Испытания по этому направлению пройдут более 4,5 тысячи выпускников. Конкурс помогает школьникам определиться с будущей профессиональной деятельностью и оценить свои знания и умения», – рассказал Евгений Носков, заместитель директора Московского центра качества образования, выступающего организатором конкурса.

По результатам конкурса выпускники смогут получить дополнительные баллы в российских вузах по профильным направлениям. Как отметил помощник первого проректора Национального исследовательского университета «МЭИ» Андрей Кондрат, конкурсы межпредметных навыков и знаний помогают вузам эффективно подходить к отбору будущих абитуриентов.

«Они позволяют выявить тех высокомотивированных старшеклассников, которые, помимо наличия у них базовой подготовки по предметам ЕГЭ, умеют решать тематические кейс-задания за ограниченный промежуток времени, а также проводят презентацию своих идей перед экспертной комиссией», – пояснил Кондрат.

Принять участие в конкурсе могут не только ученики предпрофессиональных классов московских школ, но и все 11-классники. В столице теоретический этап пройдет на базе школ, а ребята из других регионов будут участвовать в нем дистанционно. В каком формате пройдет практическая часть, пока не ясно. Задания для конкурса разработаны специалистами ведущих федеральных вузов.