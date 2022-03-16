Во Владивостоке подготовили «Трамплин» для школьников

Аргументы Недели. Владивосток → Образование 13+

16 марта 2022, 06:32

Сегодня, 16 марта во Владивостоке, в Промышленном колледже энергетики и связи (бывший Энерготехникум на Борисенко, 104) стартует городской профориентационный фестиваль «Трамплин в жизнь». Всех юных приморцев здесь ждут различные мастер-классы от колледжей города и компьютерное тестирование по программе: «Диагностика профессиональных предпочтений».

В рамках фестиваля школьники смогут ознакомиться с образовательными программами учебных заведений профобразования: Колледжа технологии и сервиса, Энергетического колледжа, Колледжа машиностроения и транспорта, Владивостокского судостроительного колледжа, Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, Академического колледжа ВГУЭС, Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза, Регионального технического колледжа, Приморского политехнического колледжа, Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и Медицинского колледжа.

Фестиваль «Трамплин в жизнь» продлится три дня, школьников ждут с 9 утра до 15 часов в районе бухты Тихая, в Промышленном колледже энергетики и связи.