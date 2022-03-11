Губернатор Кубани обратил внимание на рост цен на сахар

Аргументы Недели. Кубань → Образование

11 марта 2022, 17:46

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратил внимание на пропажу сахара с полок магазинов и резкий рост цен на него. Об этом главе региона сообщили жители в соцсетях.



Кондратьев заверил, что понимает и разделят недовольство кубанцев. Вместе с тем губернатор напомнил, что Кубань является одним из лидеров по производству сахара в стране. Предприятия региона производят около 1,8 миллионов тонн сахара при потребности жителей края в 240 тысяч тонн.



По словам Кондратьева, на складах сахар есть, однако из-за вырасшего спроса поставщики начали завышать цены. Губернатор поручил разобраться в происходящем и обратил внимание ФАС на проблему.

Напомним, жители Кубани могут пожаловаться на рост цен в Общественную палату края. Организация запустила горячую линию, номер которой вы найдёте здесь.