В школах Южного Урала проводятся классные часы

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

3 марта 2022, 14:52 Алексей Антонов Источник: Минобр Челябинской области

Фото с сайта https://minobr74.ru/

Перед молодым поколением выступают известные жители региона.

В образовательных учреждениях Челябинской области начали проводить тематические занятия "Историческая правда". Как сообщает пресс-служба регионального минобра, уроки призваны прояснить происходящие события. О запросе учеников на объяснение говорят учителя. В лавине информации школьникам сложно отличить достоверную информацию от фейков. Классные часы проводят педагоги, психологи, опытные и авторитетные граждане.

Один из таких уроков недавно прошел в школе №68 Челябинска. Перед учениками выпускных классов выступил депутат Городской Думы Виталий Родионов. В 1996 году он проходил службу на территории Чеченской Республики, где принимал участие в контртеррористической операции по восстановлению Конституционного порядка РФ в составе объединенной группировки войск.

Виталий Родионов неоднократно был на Донбассе с гуманитарными грузами.

"Я видел, во что превратили окраины Донецка батальоны националистов. Ветераны Великой Отечественной войны со слезами принимали гуманитарную помощь, плакали и задавали один вопрос, сынок, за что это нам, ведь мы жили вместе с ними, почему они по нам стреляют. Ответить на это на было очень сложно", – рассказал депутат.

Игнорировать вопросы, на первый взгляд не имеющие отношения к учебе, но на самом деле очень важные, невозможно, считает директор школы Лилия Уторова. "Поэтому мы посчитали необходимым организовать встречи, провести классные часы, чтобы объяснить, почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской областей", – добавила руководитель образовательного учреждения. Еще одна тема, которая была затронула в ходе урока, – как не поддаваться влиянию фейковой информации.

Стоит отметить, что 3 марта пройдет Всероссийский открытый онлайн-урок "Защитники мира". Он организован Министерством просвещения РФ и Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО.