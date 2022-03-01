В Челябинске с помощью «Интерстеллара» разберут сложные научные факты

Аргументы Недели. Челябинск → Образование

1 марта 2022, 13:07 Татьяна Михайлова

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Южноуральцев приглашают на лекцию и ток-шоу.

3 марта состоится первый весенний «ИЦАЭ OPEN». Его проведет Челябинский информационный центр по атомной энергии.

На этот раз темой лекции станет энергия космоса, тела и еды. О гравитации, черных дырах и теории Большого взрыва слушателям поведает smm-специалист, продюсер онлайн-курсов, проектный менеджер в клубе для медиаспециалистов «KOVIN COMMUNITY», дважды победитель конкурса Молодежных СМИ от факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, ведущая федеральных проектов Анастасия Щербатова. Сложные научные темы спикер разберет на примере своего любимого фильма «Интерстеллар» (2014, реж. Кристофер Нолан). Начало лекции в 17 часов, вход свободный по предварительной регистрации.

После этого мероприятие продолжится в формате ток-шоу. Все об источниках энергии расскажет кандидат технических наук, доцент кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» ЮУрГУ Андрей Мартьянов. Об энергии психологической и борбе с весенней депрессией слушатели узнают от кандидата психологических наук, психолога-консультанта Елены Гудковой. И, в заключение вечера, эндокринолог и диетолог Лариса Скакун поведает, как и что есть, чтобы получить заряд энергии. Старт ток-шоу в 19 часов. Необходима предварительная регистрация.

Адрес ИЦАЭ в Челябинске: ул. Энгельса, 107.

Информационный партнер мероприятия – медиахолдинг «Гранада Пресс»

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