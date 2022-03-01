Сколько бюджетных мест будет в вузах Челябинской области в этом году

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

1 марта 2022, 07:33 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Представители трех госуниверситетов поделились актуальными цифрами.

Вчера в пресс-центре «Гранада Пресс» состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная организации приемной кампании в 2022 году. Участники мероприятия рассказали, как будет проходить зачисление и на что следует обратить внимание абитуриентам.

Южно-Уральский государственный университет получил 1450 бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета. Заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина в разговоре с журналистами отметила, что в этом году в вузе увеличилось количество бюджетных мест на направлениях, связанных с ИТ-технологиями, естественно-научными и инженерными науками.

925 бюджетных мест на программы бакалавриата предлагает Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Ответственный секретарь приемной комиссии вуза Ирина Петрухина подчеркнула, что по сравнению с прошлым годом это число возросло на 20%. В ЮУрГГПУ можно получить два профиля подготовки, например, после выпуска быть учителем физики и информатики или учителем химии и биологии.

О поступлении в Южно-Уральский государственный медицинский университет рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Римма Багаутдинова. Для абитуриентов этого вуза в 2022 году будет предоставлено 547 бюджетных мест. ЮУГМУ готовит по 6 направлениям подготовки: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, фармация, стоматология и клиническая психология.