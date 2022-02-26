Три челябинских лицеиста привезли награды с международной олимпиады

Аргументы Недели. Челябинск → Образование

26 февраля 2022, 16:23 Анна Семенова

Школьники пять часов подряд решали задачи по информатике. Фото: официальный сайт Университета Иннополиса

Почти три тысячи школьников состязались в знании информатики.

Иннополис – это город высоких технологий, расположенный в Татарстане. Университет Иннополиса находится на 12 месте в рейтинге Forbes лучших университетов России. Раз в год здесь проводится олимпиада Innopolis Open, чьи победители имеют в дальнейшем льготы при поступлении в вуз и гарантированно получают повышенную стипендию.

Ученики 7-11 классов состязались в знании информатики. 2364 школьника прибыли из России, еще 594 – из Беларуси, Украины, Гонконга, Болгарии, Казахстана, Вьетнама и Бангладеша.

Пять часов ребята решали пять задач по программированию. Домой вернулись с дипломами победителей 21 человек. Среди них два представителя челябинского лицея №31 – ученики 11 класса Данил Клищ и Владимир Аверенков.

Призерами второй степени стали 24 участника. В их числе еще один ученик 31 лицея - Павел Гришечкин.