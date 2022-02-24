Эксперты объяснили, как на Южном Урале воспитывают молодежь

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24 февраля 2022, 18:27 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На базе ЮУрГГПУ действует Координационный центр по повышению эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции, противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

Как было сообщено в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс», координационный центр был создан в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете осенью прошлого года по заданию Министерства просвещения РФ и при поддержке Администрации Президента.

Определено 7 основных направлений работы. Одно из них — воспитание активной гражданской позиции у молодежи.

«Вместе с нашими партнерами мы проводим уроки дружбы и живой истории, причем на разных возрастных группах – от начальной школы до магистрантов – это отличительная черта нашего Координационного центра, в других регионах такого широкого возрастного охвата нет», — пояснил директор Координационного центра при ЮУрГГПУ Андрей Жуков.

Одним из партнеров центра является Центр народного единства. Его директор Сергей Бредихин считает, что Челябинская область давно нуждалась в создании координационного центра. В перспективе он может стать межрегиональной структурой.

Добавим, что профилактические мероприятия, направленные на молодежь, стали одной из важнейших тем заседания антитеррористической комиссии, которое недавно провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.