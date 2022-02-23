В калужских школах проведут урок о признании ДНР и ЛНР, идею уже подхватил Крым

Аргументы Недели → Образование 13+

23 февраля 2022, 16:04

Фото: pixabay.com

В Калужской области по инициативе местного министра образования Александра Аникеева на днях пройдут уроки и классные часы, посвященные признанию независимости суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Цель урока – воспитание «патриотизма и гордости, формирование у обучающихся представлений об общности исторических судеб народов России и Новороссии».

В качестве материала для подготовки к проведению единого урока учителям рекомендовали использовать обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, полный текст которого размещен на сайте Кремля.

Также подобные уроки пройдут в Крыму.