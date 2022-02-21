В Челябинске обсудили, как помочь детям ориентироваться в цифровом пространстве

Аргументы Недели. Челябинск → Образование

21 февраля 2022, 12:30 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото с сайта правительства Челябинской области

Своим мнением поделились представители органов власти, общественных организаций, родительского и педагогического сообщества, IT-компании.

Создание защищенной и благоприятной цифровой среды для детей стало главной темой круглого стола, который был проведен комиссией Общественной палаты Челябинской области по образованию и науке. Как сообщается на сайте регионального правительства, в обсуждении приняли участие представители органов власти, Общественной палаты Челябинской области и Общественной палаты Российской Федерации, общественных организаций, педагогического, родительского сообществ и IT-бизнеса.

Основные принципы и ценности, которые призваны объединить все заинтересованные стороны в создании благоприятной для детей цифровой среди, указаны в хартии «Цифровая этика детства». Как ранее сообщал сайт «Аргументы Недели», этот документ разработан Альянсом по защите детей в цифровой среде, в который входят крупные IT и медиакомпании страны. Среди тех, кто подписал хартию, есть и южноуральские организации, среди них «Гранада Пресс», «Губерния» и «Вечерний Челябинск».

«Очень важно, что сейчас общество, государство, власть, различные компании, родительское сообщество объединились и взяли на себя добровольные обязательства по защите детей в цифровом пространстве, — подчеркнула депутат Государственной Думы Яна Лантратова. — Насколько мне известно, к хартии на сегодняшний день присоединилось уже около 700 участников».

Как во время круглого стола отметила председатель комиссии Общественной палаты региона по образованию и науке Елена Сыркина, цифровое пространство предлагает разнообразные продукты для молодого поколения, в том числе образовательной, просветительской, коммуникационной и игровой направленностей. В то же время цифровое пространство существует вне классической системы ценностей, а значит, взрослые должны научить детей правильно ориентироваться в интернет-среде.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что главная цель взрослых — не оградить детей от интернета, а повысить уровень медиаграмотности подрастающего поколения.