Южноуральские журналисты присоединились к хартии «Цифровая этика детства»

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

15 февраля 2022, 11:13 Татьяна Михайлова

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

Документ подписали «Губерния» и «Вечерний Челябинск».

Две медиакомпании Челябинской области — «Губерния» и «Вечерний Челябинск» — подписали меморандум о присоединении к хартии «Цифровая этика детства».

«Признавая возрастающее влияние информационных технологий в современном мире, их важность для создания и регулирования безопасной цифровой среды для детей, способствующей максимальной реализации творческих инициатив и потенциала следующих поколений, учитывая важность наполнения цифрового пространства позитивным просветительским материалом, созданным на основе уважения прав детей и полного соответствия передовым практикам в области их защиты; подчеркивая необходимость создания универсальных этических принципов и стандартов поведения при создании цифровой среды для детей, настоящим соглашаемся присоединиться к хартии «Цифровая этика детства» и добросовестно следовать ее положениям», — значится в официальном заявлении.

Отметим, что хартия «Цифровая этика детства» создана в рамках Альянса по защите детей в цифровой среде крупнейшими российскими IT-компаниями. В документе прописаны 5 принципов цифровой этики детства: уважение ребенка как личности; совместная ответственность; сохранение конфиденциальности; инклюзивный подход; сохранение ценностных ориентиров в онлайн-пространстве. В хартии закреплены универсальные ценности и принципы взаимодействия с детьми в интернете.

О важности данного документа для региона рассказали уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова и представители региональных IT-компаний в ходе онлайн пресс-конференции, которая на прошлой неделе состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».