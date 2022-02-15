Эксперты высоко оценили качество образования в двух южноуральских городах

Аргументы Недели. Челябинск → Образование 13+

15 февраля 2022, 10:56 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Мегаполисы Челябинской области по количеству баллов обогнали Екатеринбург.

Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг городов Уральского федерального округа с населением свыше 250 тысяч человек по качеству образования. В основу индекса легло исследование Финансового университета при Правительстве РФ качества жизни в российских городах по итогам 2021 года.

Первые две строчки рейтинга «Глав.Индекса» заняли города Челябинской области — Магнитогорск и Челябинск, они набрали 90 и 88 баллов соответственно. Третьим стал Екатеринбург с 82 баллами. Низкие оценки получили Тюмень (73 балла), Курган (71 балл) и Сургут (64 балла).

По мнению авторов телеграм-канала «KARLMARKS», результаты этого рейтинга особенно интересны в связи с тем, что качество образования обуславливает будущие конкурентные преимущества городов и регионов.