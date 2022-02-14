Челябинский психолог рассказала, как помочь ребенку стать увереннее в себе

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14 февраля 2022, 14:30 Татьяна Михайлова Источник: Вечерний Челябинск

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Источником детского волнения может быть поведение родителей.

На сайте «Вечернего Челябинска» опубликован очередной материал из рубрики «Консультация психолога». В нем психолог, судебный эксперт Жанна Кулькова объяснила, как помочь ребенку справиться со страхом во время публичных выступлений.

«В достаточно большом количестве рассматриваемых конкретных детских историй оказывается, что высокий уровень эмоционального напряжения, которое родители как раз видят в слезах, дрожании рук и тела, покраснении или побледнении лица и шеи, в отказе от публичного выступления — все это следствие пессимистического прогноза своей успешности. Это — показатель хорошего интеллекта. Ребенок умеет сравнивать и делать далеко идущие выводы, может оценивать и сопоставлять, может спрогнозировать реакцию других. Это — круто! Уже за это можно похвалить, поддержать ребенка, порадоваться вместе с ним», — прокомментировала эксперт.

Порой причиной эмоционального срыва в ситуации необходимости показать себя, свои качества, умения и достижения, может быть отношение родителей к окружающему миру. Ведь ребенок не только воспринимает слова, но и перенимает манеру поведения родителей. Оснований для боязни у ребенка будет меньше, если он начнет видеть в других людях добрые качества. «Убежденность родителей в том, что люди по сути своей хорошие, добрые, имеют мирные намерения, передается ребенку не только в разговоре с ним, но и в обычном поведении и контактах с окружающими. Чаще улыбайтесь, здоровайтесь, сами проявляйте доброжелательность к людям, помогайте, если есть возможность, отзывайтесь по-хорошему», — советует психолог.

Очень важно, как ребенок сам оценивает себя, подчеркивает Жанна Кулькова. Умение отделять голословную критику от конструктивной, быть относительно независимым от внешних оценок формирует гармоничную и самодостаточную личность.

Полный материал можно прочитать на сайте «Вечернего Челябинска».