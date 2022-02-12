Российские ученые назвали пять самых вредных мифов, распространенных среди учителей

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12 февраля 2022, 20:21 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Согласно исследованию Российской академии образования (РАО), более 90% учителей в нашей стране считают, что дети делятся на «визуалов» и «аудиалов», и что при обучении нужно учитывать «правополушарные» и «левополушарные» особенности школьников, а с помощью работы над мелкой моторикой можно развить речь и повысить грамотность. Однако это не совсем так.



В исследовании ученых приняли участие свыше 8 тыс. преподавателей из 10 регионов страны. Оказалось, что подавляющее большинство учителей и педагогов детсадов верят в нейромифы - неправильные представления о развитии и функционировании мозга, которые возникли из-за недопонимания, неверного толкования или цитирования научных фактов. Они полагают, что обучение будет эффективнее, если ребенок получает информацию в «доминирующем» стиле в зависимости от того, к какой группе по восприятию он относится — «аудиал», «визуал» или «кинестетик».



В основе этих представлений лежат данные о том, что зрительная, слуховая и кинестетическая (через обоняние и осязание) информация обрабатывается в разных областях мозга. Ученые говорят о том, что научного подтверждения этого мифа нет — дети учатся лучше, если получают мультимодальную информацию, которая обрабатывается посредством различных органов чувств.



Еще одним мифом является то, что в процессе обучения необходимо учитывать «правополушарные» и «левополушарные» особенности детей. Из-за такого утверждения появились тезисы, что доминирование правого полушария определяет такие особенности левшей, как высокую эмоциональность и творческие способности. А проблемы с математикой у учеников часто оправдывают «правополушарностью».



По словам академика РАО Марьяны Безруких, это не безобидные заблуждения, поскольку создаются методики и учебники, «тренирующие» одно из полушарий.



«Смешение фактов и мифов создает риск применения некорректных методик и усиления обучения на этапе дошкольного возраста. Кроме того, детей могут необоснованно разделять из-за принадлежности к одному или другому «типу» восприятия. Это становится предпосылкой для неадекватных методов коррекции школьных проблем и неправильного отношения к детям с особенностями развития», - отметила специалист.



Большинство учителей считают, что эмоции рождаются в определенных центрах мозга. В то же время современные данные доказывают, что они связаны с активностью нейронных сетей, объединяющих не только различные зоны коры головного мозга, но и подкорковые структуры.



«В данном случае педагогу должно быть не так важно, где зарождается эмоция, сколько то, в какой степени у ребенка развит эмоциональный интеллект. Ребенок должен быть готов к школе. В это понятие входит не только умение писать или читать, но и стрессоустойчивость и конкурентоспособность. Эти качества формируются в дошкольном возрасте, поэтому нейропсихология и, соответственно, нейропедагогика очень важны именно в этот период», — считает специалист нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов.



Еще одно убеждение, широко распространенное среди российских учителей, заключается в том, что с помощью тренировки мелкой моторики можно развить речь и повысить грамотность. Такая корреляция и правда возможна, но согласно научным исследованиям, взаимосвязь между двигательным и речевым развитием на самом деле сложна и многогранна, а не примитивна и направленна. Поэтому полагаться только на упражнения, развивающие мелкую моторику, не следует.



Примерно половина опрошенных педагогов верят, что прослушивание малышами классической музыки способствует развитию высокого интеллекта. Это распространенное заблуждение даже получило свое название — «эффект Моцарта». Ученые не согласны и с этим утверждением: разумное прослушивание классической музыки детей разных возрастов хоть и полезно, но не оказывает влияния на интеллектуальное развитие.



«Опасность нейромифов заключается и в том, что они широко распространены среди родителей и в некачественной литературе по воспитанию и развитию. Важно, чтобы учителя могли эти мифы развенчивать, опираясь на научные факты. Поэтому необходимо не только совершенствование программ повышения квалификации учителей, но и усиление блока, связанного со знаниями о детской физиологии и работе мозга в программах подготовки будущих педагогов», — отметила Марьяна Безруких.



Ученые сходятся во мнении, что главное в работе с детьми — это индивидуальный подход, основанный на научных знаниях.



