В городе-спутнике Челябинска откроют новую школу на 1000 мест

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11 февраля 2022, 13:27 Татьяна Михайлова Источник: Копейский рабочий

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Строительство учебного заведения в Копейске завершится в мае.

Сегодня первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт с рабочим визитом находится в Копейске. В сопровождении главы города Андрея Фалейчика она посетила строящуюся школу №16 в поселке Тугайкуль, сообщает «Копейский рабочий».

По плану, здание сдадут в мае 2022 года. После этого для образовательной организации закупят необходимую мебель и оборудование. Школа рассчитана на 1 тысячу мест. Уже будущей осенью в ней смогут учиться дети.

Также в ходе визита Ирина Гехт посетила детский сад №9, который был введен в эксплуатацию в прошлом году. Он рассчитан на 200 мест, сегодня в учреждении работают 7 групп.