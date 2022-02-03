Безопасность российской образовательной онлайн-платформы оказалась под вопросом

Аргументы Недели → Образование 13+

3 февраля 2022, 20:18

Фото: pixabay.com

Информационно-коммуникационная платформа для школьников и учителей «Сферум», разработанная по заказу правительства, как выяснилось, имеет «дыры в безопасности». Родители переживают, что с детьми могут выйти на связь, например, педофилы или торговцы запрещенными веществами.

«Сферум» презентовали весной прошлого года с участием Минпросвещения и Минцифры. Платформу разработали для дистанционного обучения. С учетом пандемии вещь довольна удобная – к примеру, находясь дома, школьник может подключиться к трансляции урока, также через «Сферум» можно пообщаться с учителем и сделать онлайн домашнее задание. В общем, российский аналог популярного приложения Zoom. Платформу запустило ООО «Цифровое образование» – совместное предприятие VK (ранее – Mail.ru Group) и ПАО «Ростелеком». Сегодня технологией пользуются более 2,5 млн человек из 15 регионов. Причем, планируется, что масштабы платформы будут расти и к ней присоединится еще больше школьников и педагогов. Вот только выясняется, что безопасность несовершеннолетних, пользующихся «Сферумом», находится под угрозой.

Дело в том, что регистрация на платформе автоматическая. Достаточно нажать на ссылку-приглашение, полученную в социальной сети «ВКонтакте». К сожалению, платформа не проверяет возраст участников и распространение ссылок, из-за чего родители боятся, что под видом ученика там могут тайно зарегистрироваться и взрослые. А уж какие цели они могут преследовать, наверное, перечислять не стоит. В Сети тысячи историй о том, как злоумышленники вступали онлайн в контакт с детьми и к чему это привело.

На проблему обратили внимание представители питерской организации поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы за перемены», сообщают «Ведомости». С просьбой проверить «Сферум» и остановить ее использование и. о. директора организации Анастасия Лихобабина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову, руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву, министру просвещения Сергею Кравцову и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Минпросвещения и Минцифры курировали создание платформы и, пожалуй, должны отнестись к вопросу особенно внимательно. Также общественники направили заявление в Госдуму, первому заместителю председателя комитета по просвещению Яне Лантратовой. Она обещала взять проблему под личный контроль.

Представитель организации «Родительская палата» решил провести эксперимент и проверить настораживающую информацию. Ему легко удалось зарегистрироваться на платформе под видом ученика сразу в девяти школах. Целых два месяца никто даже глазом не моргнул, никто не удалил подозрительного пользователя. «Я вижу фамилии и имена всех школьников — с 1-го по 11-й класс в любой зарегистрированной на платформе школе и могу написать любому, а также создать закрытый чат, включить видеосвязь, при этом дети не имеют возможности заблокировать меня», — рассказал Андрей Афанасьев.

Родители переживают, и их можно понять. Сегодня мы очень много говорим об опасности, с которой могут столкнуться дети в интернете. Поэтому подобная уязвимость образовательной платформы не может остаться без должного внимания.

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