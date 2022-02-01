Московские школьники представят бизнес-проекты на чемпионате Business Skills

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1 февраля 2022, 18:38

В рамках чемпионата Business Skills ученики московских школ и студенты колледжей демонстрируют свои предпринимательские навыки и идеи. В первом этапе приняли участие более 1800 ребят. Они выполняли различные задания от представителей делового сообщества столицы, слушали выступления сотрудников ведущих компаний и рекрутинговых агентств.

Участникам второго этапа необходимо представить на суд жюри собственные бизнес-проекты в сферах производства и инноваций, торговли и функционального питания, ЖКХ и ландшафтного дизайна, информационных технологий, экологии и образования, услуг и социального бизнеса.

«Участники чемпионата предпринимательских идей Business Skills получили уникальную возможность попробовать себя в роли предпринимателей. На каждом этапе ребятам предстоит серьезное состязание, требующее аналитических способностей, сформированных лидерских качеств и, конечно, важнейшего умения – работать в команде. Проект поможет школьникам научиться ориентироваться в реальных экономических условиях и предлагать не абстрактные, а практически значимые и жизнеспособные бизнес-идеи», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Помимо презентации, каждый проект должен иметь технико-экономическое обоснование. Сдать свои проекты команды, сформированные от образовательных организаций, должны до 28 февраля. А уже 18 марта будут выбраны лучшие работы, которые попадут в финал, по итогам которого и выявят наиболее перспективные проекты.

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